Темой номер один среди местных жителей сейчас повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве даже несмотря на моратории, все равно отзывается большими цифрами в платежках и опустошенными кошельками, сообщает Politeka.

По данным Госстата, с апреля 2024 по апрель 2025 года общее повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве достигло более двадцати процентов. И это не просто статистика, а реальность, которую жители почувствовали на своем кошельке.

Сильнее всего ударил по семейному бюджету рост стоимости электроэнергии — ее цена выросла более чем на 63 процента. Это особенно больно для семей, активно пользующихся электроприборами или имеющих электроплиты.

В то же время управление многоквартирными домами выросло почти на 19%. Плата за вывоз мусора выросла чуть более чем на 10, а содержание и текущий ремонт жилья — более чем на 3. Даже такие базовые вещи, как водоснабжение и водоотвод, хоть и несущественно, но также подскочили.

Несмотря на это, природный газ, централизованное отопление и горячая вода сохранили свои предыдущие значения. По крайней мере, за прошлый год изменений в этих позициях не было.

Однако, говоря о повышении тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, нельзя не упомянуть о третьей платежке за газ. Это отдельный счет за техническое обслуживание систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Речь идет о регулярной проверке газовых труб и оборудования, что, по словам специалистов, позволит повысить уровень безопасности и избежать аварийных ситуаций. Расходы на все это будут полагаться на жителей.

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