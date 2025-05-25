Місцеві жителі цікавляться, чи будуть відключення газу на тиждень із 26 травня по 1 червня на Київській області, тому розповідаємо докладніше.

Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Київській області зачепить одразу кілька населених пунктів в області, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії "Газмережі", причина відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києвській області полягає у планових ремонтних роботах на мережах. Фахівці обіцяють, що це дозволить поліпшити безпеку та стабільність подальшого газопостачання.

Проте на час проведення робіт блакитне паливо у домівках зникне, і мешканцям варто заздалегідь підготуватись. У місті Переяслав і селі Кавказ зранку 27 числа почнеться масштабне припинення постачання. У цей час виконуватимуться ремонти на газопроводі середнього тиску.

Відновити розподіл планують не раніше вечора 3 числа наступного місяця. Комунальники наголошують, що споживачам необхідно зачинити крани перед газовими приладами і не відкривати їх аж до завершення робіт. Повернення блакитного палива відбуватиметься поступово.

Підключення кожного будинку можливе лише після перевірки і за присутності мешканців. Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києві такоє стосуватиметься мешканців Білої Церкви. 26 числа з дев’ятої ранку до п’ятої вечора блакитне паливо зникне у кількох багатоповерхівках. Це пов’язано з реконструкцією системи газопостачання.

Ще два населені пункти, Острійки та Блощинці, також терпітимуть незручності впродовж двох діб. Там із середи припинять постачання у 800 будинках.

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