Местные жители интересуются, будут ли отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Киевской области, поэтому рассказываем подробнее.

Отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Киевской области затронет сразу несколько населенных пунктов в области, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании "Газсети", причина отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Киевской области заключается в плановых ремонтных работах на сетях. Специалисты обещают, что это позволит улучшить безопасность и стабильность газоснабжения.

Однако на время проведения работ голубое топливо в домах исчезнет, ​​и жителям следует заранее подготовиться. В городе Переяславе и селе Кавказ утром 27 числа начнется масштабное прекращение поставок. В настоящее время будут выполняться ремонты на газопроводе среднего давления.

Восстановить распределение планируется не ранее вечера 3 числа следующего месяца. Коммунальщики отмечают, что потребителям необходимо закрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Возврат голубого топлива будет происходить постепенно.

Подключение каждого дома возможно только после проверки и при присутствии жильцов. Отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Киеве будет касаться жителей Белой Церкви. 26 числа с девяти утра до пяти вечера голубое топливо исчезнет в нескольких многоэтажках. Это связано с реконструкцией системы газоснабжения.

Еще два населенных пункта, Острийки и Блощинцы, также будут испытывать неудобства в течение двух суток. Там со среды прекратят поставки в 800 домах.

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