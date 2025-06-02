Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові цього літа доповниться ще однією статтею витрат — мешканці отримають третю платіжку за газ, повідомляє Politeka.

Із червня 2025 року окремо нараховуватиметься плата за технічне обслуговування газових мереж. Хоча сам тариф на газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, додаткове нарахування може скласти від 100 до 900 гривень на одне домогосподарство — залежно від регіону, типу будинку та стану газового обладнання.

Ця платіжка виставляється не щомісяця, а раз на три або п’ять років. Частота залежить від віку будинку: якщо споруді понад 25 років — перевірка проводиться раз на три роки, у новіших будинках — раз на п’ять.

У вартість входить огляд і обслуговування трубопроводів, муфт, кранів. У місті тарифи можуть бути близькими до київських — саме таку оцінку надають фахівці "Газорозподільних мереж України".

Нарахування буде розраховане індивідуально — всю вартість обслуговування поділять між мешканцями конкретного будинку. Попри це, у компанії "Нафтогаз України" запевняють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не торкнеться самого газу принаймні до завершення воєнного стану й ще пів року після нього.

Мешканцям Харкова радять слідкувати за інформацією на сайті місцевої газорозподільної філії та не ігнорувати нові нарахування, адже це частина планового технічного обслуговування.

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