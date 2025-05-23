У зв’язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації в області, надаються безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надає організація Карітас в рамках проєкту Emergency Appeal 24, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба організації.

Метою проєкту Emergency Appeal 24 є надання невідкладної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні, а також створення умов для їхнього гідного відновлення.

У зв’язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації в області, що спричинило примусову евакуацію мешканців із найбільш небезпечних районів, було розгорнуто роботу з підтримки тих, хто потребує цього найбільше.

У межах проєкту надаються безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області, проте це ще не все. Також можна отримати:

– засоби гігієни, включно з наборами для дітей, чоловіків, жінок і людей з інвалідністю;

– спальні мішки.

Крім того, було організовано роботу транзитного пункту на Харківщині для координації евакуаційного процесу. Ініціатива реалізується за підтримки Карітасу України та Caritas Internationalis.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові дає благодійний фонд «Карітас-Спес». У місті триває гуманітарна підтримка від благодійного фонду «Карітас-Спес», який роздає продуктові набори для представників соціально вразливих груп населення.

Можна отриматиі за адресою: вул. Гоголя, 4 у визначені дні тижня, з 10:00 до 13:00, згідно з графіком:

Понеділок і вівторок – особам віком 75 років і старше ;

– особам віком ; Середа – людям з інвалідністю І та ІІ групи ;

– людям з ; Четвер – внутрішньо переміщеним особам віком від 65 років , які зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року ;

– внутрішньо переміщеним особам віком , які зареєстровані як ВПО ; П’ятниця – переселенцям з дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де є діти цього віку.

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