Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надає організація Карітас в рамках проєкту Emergency Appeal 24, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила прес-служба організації.
Метою проєкту Emergency Appeal 24 є надання невідкладної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні, а також створення умов для їхнього гідного відновлення.
У зв’язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації в області, що спричинило примусову евакуацію мешканців із найбільш небезпечних районів, було розгорнуто роботу з підтримки тих, хто потребує цього найбільше.
У межах проєкту надаються безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області, проте це ще не все. Також можна отримати:
– засоби гігієни, включно з наборами для дітей, чоловіків, жінок і людей з інвалідністю;
– спальні мішки.
Крім того, було організовано роботу транзитного пункту на Харківщині для координації евакуаційного процесу. Ініціатива реалізується за підтримки Карітасу України та Caritas Internationalis.
Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові дає благодійний фонд «Карітас-Спес». У місті триває гуманітарна підтримка від благодійного фонду «Карітас-Спес», який роздає продуктові набори для представників соціально вразливих груп населення.
Можна отриматиі за адресою: вул. Гоголя, 4 у визначені дні тижня, з 10:00 до 13:00, згідно з графіком:
- Понеділок і вівторок – особам віком 75 років і старше;
- Середа – людям з інвалідністю І та ІІ групи;
- Четвер – внутрішньо переміщеним особам віком від 65 років, які зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року;
- П’ятниця – переселенцям з дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де є діти цього віку.
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