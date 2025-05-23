В связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в области предоставляются бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляет организация Каритас в рамках проекта Emergency Appeal 24, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Целью проекта Emergency Appeal 24 является предоставление неотложной помощи людям, пострадавшим в результате войны в Украине, а также создание условий для их достойного восстановления.

В связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в области, что повлекло за собой принудительную эвакуацию жителей из наиболее опасных районов, была развернута работа по поддержке тех, кто нуждается в этом больше всего.

В рамках проекта предоставляются бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области, но это еще не все. Также можно получить:

– средства гигиены, включая наборы для детей, мужчин, женщин и людей с инвалидностью;

– спальные мешки.

Кроме того, была организована работа транзитного пункта в Харьковской области для координации эвакуационного процесса. Инициатива реализуется при поддержке Каритаса Украины и Caritas Internationalis.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове дает благотворительный фонд "Каритас-Спес". В городе продолжается гуманитарная поддержка благотворительного фонда «Каритас-Спес», который раздает продуктовые наборы для представителей социально уязвимых групп населения.

Можно получить по адресу: ул. Гоголя, 4 в определенные дни недели, с 10:00 до 13:00 согласно графику:

Понедельник и вторник – лицам в возрасте 75 лет и старше ;

– лицам в возрасте ; Среда – людям с инвалидностью I и II группы ;

– людям с ; Четверг – внутренне перемещенным лицам в возрасте от 65 лет , зарегистрированным как ВПЛ после 24 февраля 2024 года ;

– внутренне перемещенным лицам в возрасте , зарегистрированным как ВПЛ ; Пятница – переселенцам с детьми до 3 лет и многодетным семьям , где есть дети этого возраста.

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