Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове этим летом дополнится еще одной статьей расходов – жители получат третью платежку за газ, сообщает Politeka.

С июня 2025 года будет отдельно начисляться плата за техническое обслуживание газовых сетей. Хотя сам тариф на газ останется на уровне 7,96 грн. за кубометр, дополнительное начисление может составить от 100 до 900 гривен на одно домохозяйство — в зависимости от региона, типа дома и состояния газового оборудования.

Эта платежка выставляется не ежемесячно, а раз в три или пять лет. Частота зависит от возраста дома: если сооружению более 25 лет — проверка проводится раз в три года, в более новых домах — раз в пять.

В стоимость входит осмотр и обслуживание трубопроводов, муфт, кранов. В городе тарифы могут быть близки к киевским — именно такую ​​оценку дают специалисты "Газораспределительных сетей Украины".

Начисление будет рассчитано индивидуально — всю стоимость обслуживания разделят между жильцами конкретного дома. Несмотря на это, в компании "Нафтогаз Украины" уверяют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не коснется самого газа, по крайней мере, до завершения военного положения и еще полгода после него.

Жителям Харькова советуют следить за информацией на сайте местного газораспределительного филиала и не игнорировать новые начисления, ведь это часть планового технического обслуживания.

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