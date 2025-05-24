Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів у Запоріжжі, то кілька цих варіантів можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступнішою — одразу кілька підприємств пропонують вакансії з повною зайнятістю та лояльними умовами, повідомляє Politeka.

Зокрема, у Заводському районі відкрито набір на текстильне виробництво: потрібні стикірувальники та упаковники. Приймають жінок віком 40–60 років, а також охоче розглядають кандидатів пенсійного віку.

Досвід роботи не вимагається — передбачено навчання та можливість кар'єрного зростання. Зарплата — від 6 000 до 9 000 грн, графік — з понеділка по п’ятницю.

Інша пропозиція — приймальник вторсировини. Робота по всьому місту, графік — із 6:00 до 17:00. Завдання — прийом макулатури, пластикових і скляних пляшок. Шукають відповідальних і порядних працівників, зокрема пенсіонерів. Зарплата виплачується щотижня, від 1 750 до 2 800 грн за точку. Перша зарплата — вже через тиждень.

А на складі у Шевченківському районі потрібен вантажник. Пропонується зарплата 18 000–20 000 грн, навчання на місці, доставка працівників на робоче місце й назад. Досвід не обов’язковий — головне бажання працювати.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це реальний шанс залишатися активним і фінансово незалежним. Ці пропозиції відкривають нові можливості для пенсіонерів, які прагнуть з користю проводити час і покращувати свій матеріальний стан.

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