Если вы в поисках работы для пенсионеров в Запорожье, то несколько вариантов могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Запорожье стала доступнее - сразу несколько предприятий предлагают вакансии с полной занятостью и лояльными условиями, сообщает Politeka.

В частности, в Заводском районе открыт набор на текстильное производство: нужны стыковщики и упаковщики. Принимают женщин в возрасте 40-60 лет, а также охотно рассматривают кандидатов пенсионного возраста.

Опыт работы не требуется – предусмотрено обучение и возможность карьерного роста. Зарплата – от 6 000 до 9 000 грн, график – с понедельника по пятницу.

Другое предложение - приемник вторсырья. Работа по всему городу, график – с 6:00 до 17:00. Задача – прием макулатуры, пластиковых и стеклянных бутылок. Ищут ответственных и порядочных работников, в том числе людей пенсионного возраста. Зарплата выплачивается еженедельно, от 1750 до 2800 грн за точку. Первая зарплата – уже через неделю.

А на складе в Шевченковском районе нужен грузчик . Предлагается зарплата 18 000–20 000 грн, обучение на месте, доставка работников на рабочее место и обратно. Опыт не обязателен — главное желание работать.

Работа для пенсионеров в Запорожье – это реальный шанс оставаться активным и финансово независимым. Эти предложения открывают новые возможности для пенсионеров, стремящихся с пользой проводить время и улучшать свое материальное состояние.

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