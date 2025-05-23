Платіжки за тепло влітку в Запоріжжі часто містять необґрунтовані нарахування.

Платіжки за тепло влітку в Запоріжжі викликають багато запитань серед споживачів, які користуються двоставковим тарифом, повідомляє Politeka.

Ця система передбачає сплату за опалення протягом усього року — частково влітку і частково взимку, що має допомогти розподілити витрати рівномірно. Однак на практиці багато українців стикаються з необґрунтованими нарахуваннями.

Експерт у сфері ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пояснює, що теплокомуненерго часто використовують двоставковий тариф для маніпуляцій, що призводить до плутанини та завищених платежів.

Попенко зазначає, що коли є лічильник, споживання тепла можна точно порахувати, але двоставковий тариф ускладнює цей процес. Для перевірки правильності нарахувань потрібно аналізувати платіжки за весь рік, що не під силу більшості споживачів. У Запоріжжі, як і в інших містах, постачальники тепла користуються цим, використовуючи різні законні, але заплутані схеми, а також іноді ігноруючи чинні норми.

У 2023 році у Харкові вже були випадки, коли мешканці отримували завищені платіжки, і ситуація може повторитись у Запоріжжі. Попенко радить уважно перевіряти свої платіжки за тепло влітку та вимагати детальні розрахунки, особливо якщо застосовується двоставковий тариф.

Він також підкреслює, що в Україні відсутній ефективний державний орган для захисту прав споживачів у ЖКГ, тому кожному важливо бути пильним і не боятися ставити питання щодо нарахувань.

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