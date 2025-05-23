Платежки за тепло летом в Запорожье вызывают множество вопросов среди потребителей, пользующихся двухставочным тарифом, сообщает Politeka.

Эта система предусматривает оплату за отопление в течение всего года — частично летом и частично зимой, что должно распределить расходы равномерно. Однако на практике многие украинцы сталкиваются с необоснованными начислениями.

Эксперт в сфере ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко , объясняет, что теплокоммунэнерго часто используют двухставочный тариф для манипуляций, что приводит к путанице и завышенным платежам.

Попенко отмечает, что когда есть счетчик, потребление тепла можно точно сосчитать, но двухставочный тариф усложняет этот процесс. Для проверки правильности начислений следует анализировать платежки за весь год, что не под силу большинству потребителей. В Запорожье, как и в других городах, поставщики тепла пользуются этим, используя разные законные, но запутанные схемы, а также иногда игнорируя действующие нормы.

В 2023 году в Харькове уже были случаи, когда жители получали завышенные платежи, и ситуация может повториться в Запорожье. Попенко советует внимательно проверять свои платежки за тепло летом и требовать подробных расчетов, особенно при применении двухставочного тарифа.

Он также подчеркивает, что в Украине отсутствует эффективный государственный орган для защиты прав потребителей в ЖКХ, поэтому каждому важно быть внимательным и не бояться задавать вопросы начислений.

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