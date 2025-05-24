Робота для пенсіонерів у Харкові може бути не лише доступною, а й комфортною.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна у різних сферах — від логістики до торгівлі та догляду за людьми, повідомляє Politeka.

У Основ'янському районі відкрито вакансію водія-експедитора для доставки питної води. Пропонують зарплату від 23 000 до 30 000 грн, повний робочий день і готовність працевлаштувати студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Необхідні права категорій B, C або C1. Роботодавець наголошує на гнучкому підході до кандидатів.

Також у Шевченківському районі потрібен продавець в автомагазин. Зарплата — 10 000–21 000 грн. Магазин розташований поруч із метро Пушкінська, працює вже 26 років. Підходять чоловіки та жінки без досвіду, головне — бажання вчитись.

Окрім того, у передмісті Харкова, в приватному будинку, шукають компаньйонку з постійним проживанням для літньої жінки, яка самостійно пересувається. Робота передбачає допомогу по дому, повну зайнятість і оплату 6 000–8 000 грн. Спокійна атмосфера, без зміни чергових.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові може бути не лише доступною, а й комфортною — залежно від можливостей та побажань кандидата.

Вакансії актуальні вже зараз, тож роботодавці очікують на зацікавлених кандидатів найближчим часом. Усі пропозиції передбачають стабільну оплату праці.

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