Работа для пенсионеров в Харькове может быть не только доступна, но и комфортна.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных областях — от логистики до торговли и ухода за людьми, сообщает Politeka.

В Основянском районе открыта вакансия водителя-экспедитора для доставки питьевой воды. Предлагают зарплату от 23 000 до 30 000 грн., полный рабочий день и готовность трудоустроить студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров. Необходимы права категорий B, C или C1. Работодатель отмечает гибкий подход к кандидатам.

Также в Шевченковском районе требуется продавец в автомагазин. Зарплата - 10 000-21 000 грн. Магазин расположен рядом с метро Пушкинская, работает уже 26 лет. Подходят мужчины и женщины без опыта, главное – желание учиться.

Кроме того, в пригороде Харькова, в частном доме, ищут компаньонку с постоянным проживанием для самостоятельно передвигающейся пожилой женщины. Работа предусматривает пособие по дому, полную занятость и оплату 6000–8000 грн. Спокойная атмосфера, без смены дежурных.

Следовательно, работа для пенсионеров в Харькове может быть не только доступна, но и комфортна — в зависимости от возможностей и пожеланий кандидата.

Вакансии актуальны уже сейчас, поэтому работодатели ожидают заинтересованных кандидатов в ближайшее время. Все предложения предусматривают стабильную оплату труда.

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