Місцеві жителі переймаються можливими відключеннями газу на тиждень з 26 травня по 1 червня у Харківській області, тому розповідаємо деталі.

Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харкові стосуватимуться кількох районів області, повідомляє Politeka.

Як інформує Харківська філія "Газмережі", відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харківській області будуть здійснюватися через планові роботи з технічного обслуговування. Отже, частина Ізюму тимчасово залишиться без газопостачання.

Це стосується району Веприцького хутора, ІЗОС, центральної та нижньої частини Ізюму, Крем’янця та вулиці Народної. Під час цього відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харковській області газовики проведуть переналаштування системи.

Постачання перекриють на два дні: 26 і 27 число. Саме в цей час фахівці мають виконати ключові завдання, аби згодом забезпечити стабільну роботу мережі.

Газовики закликають жителів самостійно перекрити крани перед усіма газовими приладами. Якщо цього не зробити, система може спустошитися і її доведеться запускати по новій. Тоді відновлення подачі розтягнеться на довший період.

Звернення газовиків також містить чітке прохання. З 8 години ранку 26 число і до завершення 27-го варто утриматись від використання газових приладів. Це допоможе уникнути аварій і зекономить час на підключення.

У разі питань звертайтесь до аварійно-диспетчерської служби Ізюмської дільниці «Газмережі». Телефони для зв'язку 104, 0675517334 або 0663911038.

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