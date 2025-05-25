Местные жители беспокоятся о возможных отключениях газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Харьковской области, поэтому рассказываем детали.

Отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове будут касаться нескольких районов области, сообщает Politeka.

Как информирует Харьковский филиал "Газсети", отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Харьковской области будут осуществляться через плановые работы по техническому обслуживанию. Следовательно, часть Изюма временно останется без газоснабжения.

Это касается района Веприцкого хутора, ИЗОС, центральной и нижней части Изюма, Кременца и улицы Народной. Во время этого отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Харьковской области газовики проведут перенастройку системы.

Снабжение перекроют на два дня: 26 и 27 число. Именно в это время специалисты должны выполнить ключевые задачи, чтобы обеспечить стабильную работу сети.

Газовики призывают жителей самостоятельно перекрыть краны перед всеми газовыми приборами. Если это не сделать, система может опустошиться и ее придется запускать по новой. Тогда возобновление подачи растянется на более длительный период.

Обращение газовиков также содержит четкую просьбу. С 8 часов утра 26 число и до завершения 27-го следует воздержаться от использования газовых приборов. Это поможет избежать аварий и сэкономит время на подключении.

В случае вопросов обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу Изюмского участка «Газсети». Телефоны для связи 104, 0675517334 или 0663911038.

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