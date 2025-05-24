Обмеження руху в Києві під час ремонту є вимушеним кроком, спрямованим на покращення інфраструктури та безпеку.

Обмеження руху в Києві запровадили з 22 травня на вулиці Богатирській у напрямку проспекту Степана Бандери через капітальний ремонт дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в КК «Київавтодор».

Роботи триватимуть до 19 червня. На ділянці від транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної до транспортної розв’язки з Луговою демонтуватимуть старе асфальтове покриття та влаштовуватимуть нові шари дороги.

На час виконання робіт рух транспорту буде організований однією смугою у зворотному напрямку — на в’їзд у місто. Крім того, обмежать проїзд двома лівоповоротними з’їздами згідно зі схемою, яка додається. На місці встановлять попереджувальні дорожні знаки, що інформуватимуть водіїв про зміни та нададуть варіанти об’їзду.

У Київавтодорі закликають водіїв бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та планувати свої маршрути з урахуванням можливих затримок. Обмеження руху в Києві під час ремонту є вимушеним кроком, спрямованим на покращення інфраструктури та безпечність пересування в майбутньому.

У разі змін у графіку робіт інформація буде оновлюватися на офіційних ресурсах. Окрім того, водії можуть обрати для себе альтернативні маршрути.

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