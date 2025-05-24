Ограничение движения в Киеве при ремонте является вынужденным шагом, направленным на улучшение инфраструктуры и безопасность.

Ограничение движения в Киеве было введено с 22 мая на улице Богатырской в ​​направлении проспекта Степана Бандеры из-за капитального ремонта дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в УК "Киевавтодор".

Работы продлятся до 19 июня. На участке от транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной до транспортной развязки с Луговой будут демонтировать старое асфальтовое покрытие и устраивать новые слои дороги.

На время выполнения работ движение транспорта будет организовано одной полосой в обратном направлении – на въезд в город. Кроме того, ограничат проезд двумя левооборотными съездами согласно прилагаемой схеме. На месте установят предупредительные дорожные знаки, которые будут информировать водителей об изменениях и предоставят варианты объезда.

В Киевавтодоре призывают водителей быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и планировать свои маршруты с учетом возможных задержек. Ограничение движения в Киеве при ремонте является вынужденным шагом, направленным на улучшение инфраструктуры и безопасность передвижения в будущем.

При изменении графика работ информация будет обновляться на официальных ресурсах. Кроме того, водители могут выбрать альтернативные маршруты.

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