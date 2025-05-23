Законодавством передбачена знижка на оплату комунальних послуг для низки категорій громадян.

Знижка на оплату комунальних послуг діє для окремих категорій українців, частина може сплачувати лише 50%, а інша взагалі не платити, повідомляє Politeka.net.

Законодавством передбачена така можливість для багатодітних родин і пенсіонерів, які відповідають певним критеріям.

50% знижка

Сім’ї, у яких виховуються троє і більше дітей, мають право на 50% поблажку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга діє в межах визначених соціальних норм:

Житлова площа : 21 м² на кожного члена сім’ї плюс додаткові 10,5 м² на всю родину.

: 21 м² на кожного члена сім’ї плюс додаткові 10,5 м² на всю родину. Комунальні послуги : централізоване водо- та газопостачання, електроенергія, опалення.

: централізоване водо- та газопостачання, електроенергія, опалення. Паливо: тверде або рідке побутове паливо, якщо в оселі відсутнє центральне опалення і не використовується газ чи електроенергія для обігріву.

Щоб скористатися, необхідно відповідати одній головній умові: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 240 гривень.

Комуналка безкоштовно

100% знижку на оплату комунальних послуг можуть отримати пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та мають щонайменше три роки трудового стажу в таких сферах, як:

освіта

охорона здоров’я

бібліотечна справа

Додатковою умовою для надання пільги є дохід: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 4 240 гривень.

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