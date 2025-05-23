Скидка на оплату коммунальных услуг действует для отдельных категорий украинцев, часть может платить всего 50%, а другая вообще не платить, сообщает Politeka.net.
Законодательством предусмотрена такая возможность для многодетных семей и пенсионеров, отвечающих определенным критериям.
50% скидка
Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, имеют право на 50% снисхождение на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота действует в пределах определенных социальных норм:
- Жилая площадь: 21 м² на каждого члена семьи плюс дополнительные 10,5 м² на все семейство.
- Коммунальные: централизованное водо- и газоснабжение, электроэнергия, отопление.
- Топливо: твердое или жидкое бытовое топливо, если в доме нет центрального отопления и не используется газ или электроэнергия для обогрева.
Чтобы воспользоваться, необходимо отвечать одному главному условию: среднемесячный доход на одного члена семейства за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен.
Коммуналка бесплатно
100% скидку на оплату коммунальных услуг могут получить пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее трех лет трудового стажа в таких сферах, как:
- образование
- здравоохранение
- библиотечное дело
Дополнительным условием для предоставления льготы является доход: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 4240 гривен.
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