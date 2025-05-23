На Донеччині розгорілася історія довжиною в кілька років, де пенсія стала предметом судової тяганини, тож розповідаємо деталі.

Жінка намагалась домогтися виплати 200 тисяч пенсії на Донеччині, які входять до спадщини її покійного батька, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Слов'янського міськрайонного суду регіону, попри визнаний борг з боку ПФУ, пенсія на Донеччині, на яку громадянка мала право, так і залишалася недоотриманою.

Ще у 2021 році донька померлого пенсіонера звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області з вимогою виплатити їй пенсію батька, яку той не встиг отримати за життя. Йдеться про суму 222 тисячі 174 гривні.

Спадкове право жінки було оформлене офіційно, свідоцтво про прийняття спадщини вона отримала ще у вересні того ж року. Представники ПФУ підтвердили наявність боргу, проте з виплатами не поспішали.

У 2023 році жінці перерахували лише дрібні суми. Найбільша з них була близько двох тисяч гривень. Були й зовсім мізерні: менше однієї гривні. Загальна картина виглядала дивно, адже після таких перерахувань залишалося ще понад 206 тисяч, які Пенсійний фонд не віддав.

Слов'янський міськрайонний суд узявся розбиратися у справі і дійшов висновку, що громадянка дійсно має право на отримання всієї цієї суми. У рішенні постановлено стягнути з Пенсійного фонду 217 684.

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