В Донецкой области разгорелась история длиной в несколько лет, где пенсия стала предметом судебной волокиты, поэтому рассказываем детали.

Женщина пыталась добиться выплаты 200 тысяч пенсии в Донецкой области , которые входят в наследство ее покойного отца, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Славянского горрайонного суда региона, несмотря на признанный долг со стороны ПФУ, пенсия в Донецкой области, на которую гражданка имела право, так и оставалась недополученной.

Еще в 2021 году дочь умершего пенсионера обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с требованием выплатить ей пенсию отца, которую тот не успел получить за жизнь. Речь идет о сумме 222 тысяч 174 гривны.

Наследственное право женщины было оформлено официально, свидетельство о принятии наследства оно получило еще в сентябре того же года. Представители ПФУ подтвердили наличие долга, однако с выплатами не торопились.

В 2023 году женщине перечислили лишь мельчайшие суммы. Самая большая из них была около двух тысяч гривен. Были и совсем скудные: меньше одной гривны. Общая картина выглядела странно, ведь после таких перечислений оставалось еще более 206 000, которые Пенсионный фонд не отдал.

Славянский горрайонный суд принялся разбираться по делу и пришел к выводу, что гражданка действительно имеет право на получение всей этой суммы. В решении постановлено взыскать с Пенсионного фонда 217684.

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