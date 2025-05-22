Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів можна отримати у різних містах України, їх надають благодійні організації та фонди, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали адреси хабів, де отримати безоплатну їжу.

Полтава

У місті діє кілька точок, де можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів. Свято-Успенський собор, що розташований на Соборному майдані, працює щоденно без вихідних. Тут роздають їжу з дев’ятої ранку до п’ятої вечора.

У загальноосвітній школі № 20, за адресою вулиця Анатолія Кукоби, 25, також надають допомогу, а крім того — медичну допомогу. Сніданки видають із дев’ятої ранку, обіди — з тринадцятої до чотирнадцятої години, а вечері — після сімнадцятої години.

Дніпро

Тут діють дві адреси, де можна поїсти безкоштовно.

Перша — на вулиці Філософській, 23. Харчування тут доступне з понеділка по п’ятницю з пів на одинадцяту до пів на п’яту, а по суботах — до другої години дня. Зв’язатися з організаторами можна за телефоном: 097 190 6730.

Друга точка знаходиться на вулиці Троїцькій, 15. Контактний номер: 067 610 4969.

Києв

У столиці є можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів від мережі супермаркетів АТБ. Для цього під час подання заявки в застосунку "Дія" потрібно обрати саме цю мережу. Якщо заявка буде схвалена благодійною організацією та оплачена, отримувач отримає спеціальний код у своєму електронному кабінеті, а також СМС-повідомлення. Під час покупок достатньо показати цей код або штрих-код із підписки "єДопомога" для сканування на касі.

Сертифікат діє одноразово і є чинним протягом тридцяти днів з моменту оплати. До наборів не входять алкогольні напої та тютюнові вироби. Якщо допомога не була використана вчасно, сертифікат може бути переданий іншій особі, яка потребує підтримки.

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Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: куди можна прийти за гарячими обідами.

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