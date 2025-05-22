Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров можно получить в разных городах Украины, их предоставляют благотворительные организации и фонды, сообщает Politeka.net.

Мы собрали адреса хабов, где получить еду.

Полтава

В городе действует несколько точек, где можно взять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров. Свято-Успенский собор, расположенный на Соборной площади, работает ежедневно без выходных. Здесь раздают еду с девяти утра до пяти вечера.

В общеобразовательной школе № 20 по адресу улица Анатолия Кукобы, 25 также оказывают помощь, а кроме того — медицинскую помощь. Завтраки выдают с девяти утра, обеды — с тринадцати до четырнадцати часов, а ужины — после семнадцати часов.

Днепр

Здесь действуют два адреса, где можно поесть бесплатно.

Первая — на улице Философской, 23. Питание здесь доступно с понедельника по пятницу с половины одиннадцатого до половины пятого, а по субботам — до двух часов дня. Связаться с организаторами можно по телефону: 0971906730.

Вторая точка находится по улице Троицкой, 15. Контактный номер: 067 610 4969.

Киев

В столице есть возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров от сети супермаркетов АТБ. Для этого при подаче заявки в приложении "Действие" необходимо выбрать именно эту сеть. Если заявка будет одобрена благотворительной организацией и оплачена, получатель получит специальный код в своем электронном кабинете, а также SMS-сообщение. Во время покупок достаточно показать этот код или штрих-код из подписки "Помощь" для сканирования на кассе.

Сертификат действует единовременно и действует в течение тридцати дней с момента оплаты. В наборы не входят алкогольные напитки и табачные изделия. Если помощь не была использована вовремя, сертификат может быть передан другому лицу, нуждающемуся в поддержке.

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