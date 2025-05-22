Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Дніпрі на 23 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Дніпрі на 23 травня обіцяє теплий, сухий день із повністю ясним небом, повідомляє Politeka.

Вже з ночі й до самого вечора синоптики не прогнозують жодної хмаринки. Температура повітря протягом доби буде поступово підвищуватися: від +12°C у ранкові години до +25°C після обіду. Найвища температура зафіксована близько 15:00–18:00, коли стовпчики термометрів сягатимуть +24…+25°C, а ввечері знизяться до комфортних +20°C.

Атмосферний тиск буде стабільним — від 748 до 750 мм рт. ст. Вітер слабкий і помірний, зі швидкістю до 3,7 м/с, що зробить день особливо комфортним для прогулянок і роботи на свіжому повітрі. Вологість коливатиметься в межах 39–84%, з найнижчими показниками в обідню пору.

Висока вологість може спричини погіршення самопочуття в людей з хронічними хворобами.

Ймовірність опадів — нульова упродовж усього дня, що додає впевненості в сонячній і сухій погоді.

Цікаво, що за останні 130 років найтеплішим цей день у Дніпрі був у 2007 році — тоді температура сягала +34°C, а найхолоднішим — у 1909 та 2020 роках із показником лише +3°C. Народний календар називає 23 травня днем Семика.

У цей день не працювали на землі, вважаючи її іменинницею. Люди ходили по лісах, збирали цілющі трави та вірили, що холод 23 травня — до щедрого врожаю.

Отже, прогноз погоди в Дніпрі на 23 травня дарує мешканцям чудову можливість насолодитися теплим, ясним днем без опадів та поривчастого вітру.

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