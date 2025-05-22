Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Киеве на 23 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Днепре на 23 мая обещает теплый сухой день с полностью ясным небом, сообщает Politeka.

Уже с ночи и до самого вечера синоптики не прогнозируют ни облачка. Температура воздуха в течение суток постепенно повышается: от +12°C в утренние часы до +25°C после обеда. Самая высокая температура зафиксирована около 15:00–18:00, когда столбики термометров будут достигать +24…+25°C, вечером снизятся до комфортных +20°C.

Атмосферное давление будет стабильным – от 748 до 750 мм рт. ст. Ветер слабый и умеренный со скоростью до 3,7 м/с, что сделает день особенно комфортным для прогулок и работы на свежем воздухе. Влажность будет колебаться в пределах 39–84%, с самыми низкими показателями в обед.

Высокая влажность может привести к ухудшению самочувствия у людей с хроническими болезнями.

Вероятность осадков — нулевая в течение всего дня, что придает уверенность в солнечной и сухой погоде.

Интересно, что за последние 130 лет самым теплым этот день в Днепре был в 2007 году – тогда температура достигала +34°C, а самым холодным – в 1909 и 2020 годах с показателем только +3°C. Народный календарь называет 23 мая днем ​​Семика.

В этот день не работали на земле, считая ее именинницей. Люди ходили по лесам, собирали целебные травы и верили, что холод 23 мая до щедрого урожая.

Итак, прогноз погоды в Днепре на 23 мая дарит жителям отличную возможность насладиться теплым, ясным днем ​​без осадков и порывистого ветра.

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