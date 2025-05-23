Підвищення тарифів на газ в Одесі вже викликає занепокоєння серед споживачів, адже нова платіжка автоматично означає збільшення загальної суми.

Підвищення тарифів на газ в Одесі позначиться на рахунках містян уже з травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Витрати на оплату комунальних послуг зростуть через запровадження нової обов’язкової платіжки — за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках.

Про це повідомляє компанія "Газмережі", яка уточнила: нова, третя платіжка включатиме вартість перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж та обладнання. За словами фахівців, ці заходи критично необхідні для безпечної експлуатації систем газопостачання, особливо в старому житловому фонді. Ця послуга є окремою від сплати за сам газ та його розподіл.

Періодичність таких техоглядів залежить від віку будинку. Якщо споруді менше 25 років — перевірка відбуватиметься раз на 5 років, якщо більше — раз на 3 роки. Оплата послуги покладається на мешканців і може відрізнятись залежно від складності робіт.

Підвищення тарифів на газ в Одесі вже викликає занепокоєння серед споживачів, адже нова платіжка автоматично означає збільшення загальної суми в комунальних рахунках.

У травні одесити мають бути готові до нових витрат і уважно перевіряти квитанції, щоби розуміти структуру нарахувань та, за необхідності, звертатися за роз’ясненнями.

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