Повышение тарифов на газ в Одессе уже вызывает беспокойство среди потребителей, ведь новая платежка автоматически означает увеличение общей суммы.

Повышение тарифов на газ в Одессе отразится на счетах горожан с мая 2025 года, сообщает Politeka.

Расходы на оплату коммунальных услуг возрастут из-за введения новой обязательной платежки за техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах.

Об этом сообщает компания " Газсети ", которая уточнила: новая, третья платежка будет включать стоимость проверки технического состояния внутридомовых сетей и оборудования. По словам специалистов, эти меры критически необходимы для безопасной эксплуатации систем газоснабжения, особенно в старом жилом фонде. Эта услуга отдельно от уплаты за сам газ и его распределение.

Периодичность таких техосмотров зависит от возраста дома. Если сооружению меньше 25 лет — проверка будет проводиться раз в 5 лет, если больше — раз в 3 года. Оплата услуги возлагается на жильцов и может отличаться в зависимости от сложности работ.

Повышение тарифов на газ в Одессе уже вызывает беспокойство среди потребителей, ведь новая платежка автоматически означает увеличение общей суммы в коммунальных счетах.

В мае одесситы должны быть готовы к новым расходам и тщательно проверять квитанции, чтобы понимать структуру начислений и, при необходимости, обращаться за разъяснениями.

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