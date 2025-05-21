Відключення газу в Одеській області 22 травня пов’язане з необхідністю проведення технічного обслуговування та ремонту.

Відключення газу в Одеській області 22 травня заплановане у деяких будинках Київського району через ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба «Одесагаз».

Тимчасове припинення газопостачання відбудеться з 8:30 до 18:00 за адресами: вулиця Дача Ковалевського (будинки №68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102б, 102, 102а, 104, 106, 108/3, 110а, 110, 110/1 – приватні будинки); Академіка Вільямса (№1б, 1, 1а, 3, 3б, 3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15а, 15, 15б – приватні будинки);

Зачепить ситуація і провулок Водний (№3, 5а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 4/6а, 6а, 4б, 4/6, 4/3, 4а, 4а/1, 9, 4/1, 19, 21, 10 – приватні будинки);

Окрім того, без постачання залишаться вул. Саксаганського (№1б, 1а, 2, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10/12а, 12, 3, 1, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15 – приватні будинки); Садовського (№1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 10, 19, 12, 12а, 14а, 16/1, 7, 5а, 1, 11б, 13, 13б, 13а – прив. буд.); 1-й провулок Амундсена (№2, 2б, 1, 3, 2а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11б, 6, 10, 12 – прив. буд.), а також Академіка Вільямса, 5/5 (дитячий садок).

Відключення газу в Одеській області 22 травня пов’язане з необхідністю проведення технічного обслуговування та ремонту, що забезпечить безпеку та надійність газопостачання у подальшому. «Одесагаз» просить мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та дотримуватися усіх правил безпеки під час відсутності газу.

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