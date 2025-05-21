Прогноз погоди в Одесі на 22 травня нагадує, що весна поступово змінюється на літою.

Прогноз погоди в Одесі на 22 травня передбачає переважно хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо буде затягнуте густими хмарами, які протримаються до пізнього вечора, створюючи сірий і похмурий настрій. Температура повітря коливатиметься від +13°C вранці до +17°C вдень, відчуватиметься приблизно так само через високу вологість повітря.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 758 мм рт. ст. Вітер південно-східний зі швидкістю 2-5 м/с, що не буде створювати дискомфорту. Ймовірність опадів дуже низька, лише ввечері зросте до 5-10%, але дощу очікувати не варто.

Народний прогноз на цей день також відзначає особливість календаря — 22 травня знаменує кінець весни і початок передліття, що триватиме до 10 червня. За народними прикметами, травневі дощі, якщо вони з’являться, сприяють доброму врожаю: "Дощ у травні хліба підіймає".

Хоча сьогодні опадів не прогнозують, але якщо вони йдуть, то це позитивний знак для сільського господарства. Загалом, погода в Одесі 22 травня буде прохолодною і вологою, з великою кількістю хмар, тому варто бути готовими до більш свіжої атмосфери, ніж зазвичай для цієї пори року.

Прогноз погоди в Одесі на 22 травня свідчить про те, що цей день буде досить типовим для цієї пори року з мінливою погодою і стабільною температурою. Важливо враховувати ці умови при плануванні активностей на відкритому повітрі.

Орім того, варто брати до уваги високу вологість. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями, оскільки висока вологість може погіршувати самопочуття.

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