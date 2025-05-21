Прогноз погоды в Одессе на 22 мая облачно, без осадков, сообщает Politeka.

С самого утра небо будет затянуто густыми облаками, которые продержатся до позднего вечера, создавая серое и пасмурное настроение. Температура воздуха будет колебаться от +13°C утром до +17°C днем, ощущаться примерно так же из-за высокой влажности воздуха.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным – около 758 мм рт. ст. Ветер юго-восточный со скоростью 2-5 м/с, что не создает дискомфорта. Вероятность осадков очень низкая, лишь к вечеру вырастет до 5-10%, но дождя ожидать не стоит.

Народный прогноз на этот день также отмечает особенность календаря – 22 мая знаменует конец весны и начало предлетия, которое продлится до 10 июня. По народным приметам, майские дожди, если они появятся, способствуют хорошему урожаю: "Дождь в мае хлеба поднимает".

Хотя сегодня осадков не прогнозируют, но если они идут, это положительный знак для сельского хозяйства. В общем, погода в Одессе 22 мая будет прохладной и влажной, с большим количеством облаков, поэтому следует быть готовыми к более свежей атмосфере, чем обычно для этого времени года.

Прогноз погоды в Одессе на 22 мая свидетельствует о том, что этот день будет достаточно типичным для этого времени года с переменной погодой и стабильной температурой. Важно учитывать эти условия при планировании активностей на открытом воздухе.

Кроме того, следует принимать во внимание высокую влажность. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, поскольку высокая влажность может усугублять самочувствие.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka писала, Как оформить одноразовую материальную помощь в Одессе: главные условия и сумма.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров на дому в Одессе: кому будут платить от 15 тысяч гривен с возможностью карьерного роста.