Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі 3 600 грн на людину щомісяця, виплата надається на три місяці.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Вимушені переселенці, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання в Україні (в тому числі після виїзду за кордон), можуть подати заявку на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Розмір суми — 3 600 грн на людину щомісяця, виплата надається одразу за три місяці, що становить 10 800 грн на особу.

Заявку можуть подати ті родини, які:

не отримували раніше грошової допомоги з УВКБ ООН чи інших міжнародних гуманітарних організацій;

з УВКБ ООН чи інших міжнародних гуманітарних організацій; мають середньомісячний дохід нижче 5 400 грн на одного члена домогосподарства;

на одного члена домогосподарства; належать до категорій вразливого населення, а саме:

- в яких є лише один із батьків з дитиною/дітьми віком до 18 років або з літніми родичами віком з 55 років;

- які складаються з однієї чи кількох самотніх осіб похилого віку (з 55 років) чи пенсіонерів, зокрема, якщо є діти до 18 років;

- де проживають особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Право на подання грошової допомоги в Одесі мають як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто повернувся до рідного міста чи села після евакуації або закордонного перебування.

ВАЖЛИВО! Якщо ви раніше отримували гуманітарну допомогу в розмірі 2 220 грн на місяць на людину від іншого агентства або міжнародної організації, вам може бути відмовлено у виплаті.

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