Размер денежной помощи для пенсионеров в Одессе 3 600 грн на человека ежемесячно, выплата предоставляется на три месяца.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе от ООН доступна для украинцев, отвечающих определенным категориям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Вынужденные переселенцы, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства в Украине (в том числе после выезда за границу) могут подать заявку на финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Размер суммы — 3600 грн на человека ежемесячно, выплата предоставляется сразу за три месяца, что составляет 10800 грн на человека.

Заявку могут подать семьи, которые:

не получали ранее денежную помощь из УВКБ ООН или других международных гуманитарных организаций;

из УВКБ ООН или других международных гуманитарных организаций; имеют среднемесячный доход ниже 5400 грн на одного члена домохозяйства;

на одного члена домохозяйства; относятся к категориям уязвимого населения, а именно:

- у которых есть только один родитель с ребенком/детями в возрасте до 18 лет или с пожилыми родственниками в возрасте от 55 лет;

- состоящие из одного или нескольких одиноких пожилых людей (с 55 лет) или пенсионеров, в частности, если есть дети до 18 лет;

где проживают лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Право на предоставление денежной помощи в Одессе имеют как внутренне перемещенные лица, так и вернувшиеся в родной город или село после эвакуации или заграничного пребывания.

ВАЖНО! Если вы раньше получали гуманитарную поддержку в размере 2220 грн в месяц на человека от другого агентства или международной организации, вам может быть отказано в выплате.

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