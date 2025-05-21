Отключение газа в Одесской области 22 мая связано с необходимостью технического обслуживания и ремонта.

Отключение газа в Одесской области 22 мая запланировано в некоторых домах Киевского района из-за ремонтных работ на газопроводе среднего давления, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба «Одессагаз».

Временное прекращение газоснабжения произойдет с 8:30 до 18:00 по адресу: улица Дача Ковалевского (дома №68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 88а, 90, 9, 92 102б, 102, 102а, 104, 106, 108/3, 110а, 110, 110/1 – частные дома); Академика Уильямса (№1б, 1, 1а, 3, 3б, 3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15а, 15, 15б – частные дома);

Ситуация коснется также переулка Водного (№ 3, 5а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 4/6а, 6а, 4б, 4/6, 4/3, 4а, 4а/1, 9, 4/1, 19, 21, 10 – частные дома);

Кроме того, без снабжения останутся ул. Саксаганского (№1б, 1а, 2, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10/12а, 12, 3, 1, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15 – частные дома); Садовского (№1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 10, 19, 12, 12а, 14а, 16/1, 7, 5а, 1, 11б, 13, 13б, 13 1-й переулок Амундсена (№2, 2б, 1, 3, 2а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11б, 6, 10, 12 – прив. д.), а также Академика Уильямса, 5/5 (детский сад).

Отключение газа в Одесской области 22 мая связано с необходимостью проведения технического обслуживания и ремонта, что обеспечит безопасность и надежность газоснабжения в дальнейшем «Одессагаз» просит жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и соблюдать все правила безопасности в отсутствие газа.

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