Надбавка до пенсії 2025 року в Миколаєві призначається пенсіонерам у ПФУ.

Надбавка до пенсії 2025 року в Миколаєві надаються для пенсіонерів, які мають особливий статус та відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери, які досягли певного віку, отримують щомісячні доплати:

з 70 років — 300 грн;

з 75 років — 456 грн;

з 80 років — 570 грн.

Ці суми починають нараховувати з місяця, що слідує за днем народження. Наприклад, якщо ювілей був у квітні, доплату буде включено вже в травневу пенсію. Перша надбавка до пенсії в Миколаєві нараховується пропорційно — залежно від кількості днів у поточному місяці після дня народження.

Доплата почесним донорам

Особи, які мають звання «Почесний донор України» (після безоплатної здачі 40 доз крові або 60 доз плазми), мають право на щомісячну доплату у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році ця сума становить 302,80 грн, виходячи з прожиткового мінімуму в 3 028 гривень.

Окрему категорію надбавок передбачено для пенсіонерів віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійної сторонньої опіки. Вони можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.