Надбавка к пенсии в 2025 году в Николаеве назначается пенсионерам в ПФУ.

Надбавка к пенсии в 2025 году в Николаеве предоставляется для пенсионеров, которые имеют особый статус и отвечают важным критериям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры, достигшие определенного возраста, получают ежемесячные доплаты:

с 70 лет - 300 грн;

с 75 лет - 456 грн;

с 80 лет - 570 грн.

Эти суммы начинают начислять с месяца, следующего за днем ​​рождения. К примеру, если юбилей был в апреле, доплата будет включена уже в майскую пенсию. Первая надбавка к пенсии в Николаеве начисляется пропорционально в зависимости от количества дней в текущем месяце после дня рождения.

Доплата почетным донорам

Лица, имеющие звание «Почетный донор Украины» (после безвозмездной сдачи 40 доз крови или 60 доз плазмы) имеют право на ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2025 году эта сумма составляет 302,80, исходя из прожиточного минимума в 3028 гривен.

Отдельная категория надбавок предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет, проживающих сами и нуждающихся в постоянной посторонней опеке. Они могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 944 грн.

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