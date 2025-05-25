Дефіцит продуктів у Харкові, як і в інших регіонах, може проявитися у вигляді обмеженого вибору товарів.

Дефіцит продуктів у Харкові можливий вже цього літа через втрату врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують значне подорожчання персиків, абрикосів, черешень і вишень через квітневі заморозки, які знищили до 60% майбутнього врожаю.

Найбільших втрат зазнала Черкаська область, де морози практично знищили квітучі дерева ще до формування плодів. У Київському регіоні ситуація була менш драматичною.

Таку інформацію надав директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, найбільше постраждали саме персики й абрикоси.

Попри втрати, повного дефіциту не буде, адже частину потреб покриє імпорт. Однак ціни на фрукти зростуть, бо імпортна продукція завжди дорожча, а внутрішній врожай не зможе повністю задовольнити попит. Дефіцит продуктів у Харкові, як і в інших регіонах, може проявитися у вигляді обмеженого вибору місцевих фруктів і вищих цін.

Позитивним винятком став виноград. Через те, що ця культура починає розвиватися пізніше, квітневі заморозки майже не завдали їй шкоди. Основні виноградні регіони — Закарпаття та південь країни — уникнули серйозних температурних коливань.

Українцям варто підготуватися до менших обсягів вітчизняної продукції та зростання цін на сезонні ласощі.

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