Дефицит продуктов в Харькове, как и других регионах, может проявиться в виде ограниченного выбора товаров.

Дефицит продуктов в Харькове возможен уже этим летом из-за потери урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют значительное подорожание персиков, абрикосов, черешен и вишен из-за апрельских заморозков, которые уничтожили до 60% будущего урожая.

Наибольшие потери понесла Черкасская область, где морозы практически уничтожили цветущие деревья еще до формирования плодов. В Киевском регионе ситуация была менее драматичной.

Такую информацию предоставил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, больше всего пострадали именно персики и абрикосы.

Несмотря на потери полного дефицита не будет, ведь часть потребностей покроет импорт. Однако цены на фрукты вырастут, потому что импортная продукция всегда дороже, а внутренний урожай не сможет полностью удовлетворить спрос. Дефицит продуктов в Харькове, как и других регионах, может проявиться в виде ограниченного выбора местных фруктов и более высоких цен.

Позитивным исключением стал виноград. Из-за того, что эта культура начинает развиваться позже, апрельские заморозки почти не причинили ей вреда.

Украинцам следует подготовиться к меньшим объемам отечественной продукции и росту цен на сезонное лакомство.

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