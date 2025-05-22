Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Полтаві на 22 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Полтаві на 22 травня обіцяє теплий, ясний і приємний весняний день без жодної краплі дощу, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо буде безхмарним, а сонячне світло супроводжуватиме полтавців до самого вечора. Температурні показники коливатимуться від +12° вночі до +22° вдень.

Зокрема, найтепліше буде з 12:00 до 18:00, коли стовпчики термометра стабільно триматимуться на позначці +21...+22°C. Атмосферний тиск залишатиметься постійним — 754–756 мм рт. ст., що свідчить про стабільну та спокійну атмосферу.

Вологість повітря протягом дня зменшиться з 80% вранці до комфортних 44–47% у другій половині дня, що зробить умови сприятливими для перебування на вулиці. Однак періоди високої вологості потрібно враховувати людям із хронічними захворюваннями, адже така неприємність може негативно позначитись на самопочутті.

Вітер буде слабким — у межах 1,3–2,9 м/с, що лише трохи освіжатиме в спеку. Завдяки низькій ймовірності опадів (0%) можна сміливо планувати будь-які активності на відкритому повітрі: прогулянки, пікніки, роботу в саду.

Згідно з народним прогнозом, саме 22 травня розпочинається передліття — період, що триває до 10 червня. У народі кажуть: "Дощ у травні хліба підіймає", і хоча прогноз погоди в Полтаві на 22 травня опадів не передбачає, цей період вважається важливим для формування майбутнього врожаю.

Така тепла та сонячна погода є ознакою справжнього завершення весни, що вже поступається місцем спекотному літу.

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