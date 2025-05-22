Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Полтаве на 22 мая и поведали все детали.

Прогноз погоды в Полтаве на 22 мая обещает теплый, ясный и приятный весенний день без капли дождя, сообщает Politeka.

С самого утра небо будет облачным, а солнечный свет будет сопровождать полтавчан до самого вечера. Температурные показатели будут колебаться от +12° ночью до +22° днем.

В частности, теплее всего будет с 12:00 до 18:00, когда столбики термометра будут стабильно держаться на отметке +21...+22°C. Атмосферное давление будет оставаться постоянным - 754-756 мм рт. ст., что свидетельствует о стабильной и спокойной атмосфере.

Влажность воздуха в течение дня снизится с 80% утром до комфортных 44–47% во второй половине дня, что сделает условия благоприятными для пребывания на улице. Однако периоды высокой влажности следует учитывать людям с хроническими заболеваниями, ведь такая неприятность может отрицательно сказаться на самочувствии.

Ветер будет слабым — в пределах 1,3–2,9 м/с, что будет немного освежать в жару. Благодаря низкой вероятности осадков (0%) можно смело планировать любую активность на открытом воздухе: прогулки, пикники, работу в саду.

Согласно народному прогнозу, именно 22 мая начинается предлетие - период, который длится до 10 июня. В народе говорят: "Дождь в мае хлеба поднимает", и хотя прогноз погоды в Полтаве на 22 мая осадков не предполагается, этот период считается важным для формирования будущего урожая.

Такая теплая и солнечная погода является признаком настоящего завершения весны, уже уступающего место жаркому лету.

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