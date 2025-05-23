Дефіцит продуктів у Дніпрі в поєднанні з дорожчим імпортом спричинить менші обсяги української продукції на полицях магазинів.

Дефіцит продуктів у Дніпрі цього літа стає все більш реальним через значне скорочення врожаю абрикосів, персиків, черешень і вишень в Україні, повідомляє Politeka.

Через квітневі заморозки втрати цих кісточкових фруктів можуть сягнути 50-60%, що призведе до суттєвого зростання цін. Основну частину потреб країна покриватиме імпортом, а це означає, що вартість фруктів цілком буде залежати від зовнішніх ринків.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що найбільше постраждали Черкащина та інші регіони, де заморозки практично знищили квітучі дерева. Київська область зазнала менших втрат, а яблуні мають кращі перспективи.

Виноград також в безпеці, оскільки основні виноградники розташовані у Закарпатті та на півдні країни, які уникли різких перепадів температур.

Для жителів Дніпра це означає, що місцевий врожай кісточкових буде обмеженим, а ціни на сезонні фрукти зростуть через більшу залежність від імпорту.

Дефіцит продуктів у Дніпрі в поєднанні з дорожчим імпортом спричинить менші обсяги української продукції на полицях місцевих магазинів і підвищення вартості фруктів. Тож варто готуватися до змін у літньому сезоні та очікувати вищих цін на улюблені ласощі.

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