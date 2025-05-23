Дефицит продуктов в Днепре в сочетании с более дорогим импортом повлечет за собой меньшие объемы украинской продукции на полках магазинов.

Дефицит продуктов в Днепре этим летом становится все более реальным из-за значительного сокращения урожая абрикосов, персиков, черешен и вишен в Украине, сообщает Politeka.

Из-за апрельских заморозков потери этих косточковых фруктов могут достичь 50-60%, что приведет к существенному росту цен. Основную часть потребностей страна будет покрывать импортом, а это значит, что стоимость фруктов будет полностью зависеть от внешних рынков.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что больше всего пострадали Черкасщина и другие регионы, где заморозки практически уничтожили цветущие деревья. Киевская область понесла меньшие потери, а яблони имеют лучшие перспективы.

Виноград также в безопасности, поскольку основные виноградники расположены в Закарпатье и на юге страны, избежавших резких перепадов температур.

Для жителей Днепра это означает, что местный урожай косточковых будет ограничен, а цены на сезонные фрукты возрастут из-за большей зависимости от импорта.

Дефицит продуктов в Днепре в сочетании с более дорогим импортом повлечет за собой меньшие объемы украинской продукции на полках местных магазинов и повышение стоимости фруктов. Поэтому стоит готовиться к изменениям в летнем сезоне и ожидать более высоких цен на любимое лакомство.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области: цифры в платежках рекордно вырастут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.