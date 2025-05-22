Платіжки за тепло влітку в Києві викликають багато запитань у місцевих мешканців.

Платіжки за тепло влітку в Києві продовжують отримувати деякі українці, у яких діє двоставковий тариф на опалення, повідомляє Politeka.

Ця система передбачає рівномірну оплату протягом року, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет у зимовий період. Проте на практиці вона часто викликає плутанину і навіть призводить до необґрунтованих переплат.

Експерт у сфері ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює, що двоставковий тариф, хоч і популярний у Європі, в Україні іноді використовується для маніпуляцій з оплатою. Власники лічильників можуть точно вимірювати споживання тепла взимку, а з двоставковим тарифом рахунок стає складнішим і менш прозорим.

Щоб перевірити нарахування, потрібно аналізувати платежі за весь рік — завдання, з яким більшість громадян не справляється.

Попенко також розповів про приклад Харкова 2023 року, коли тисячі мешканців отримали завищені платіжки за тепло через ігнорування норм та використання заплутаних схем. Він радить уважно перевіряти рахунки і вимагати детальні розрахунки від постачальників.

Наразі в Україні відсутній ефективний державний орган, який би захищав права споживачів у цій сфері, тому варто бути особливо пильними при оплаті.