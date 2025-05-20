Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Києві, то ці варіанти можуть вам підійти.

У столиці з’явилися нові можливості для переселенців: пропонують безкоштовне житло для ВПО в Києві в приватних домоволодіннях та квартирах, повідомляє Politeka.

Особливо активними є мешканці району Жуляни, які надають кімнати в обмін на незначну допомогу по господарству.

Один із варіантів — окрема кімната в будинку біля столичного авторинку у Жулянах. Господар проживає сам і готовий прийняти порядну жінку або дівчину без шкідливих звичок.

Ще одне оголошення пропонує умови — «три з п’яти», що вказує на простоту, але комфорт проживання.

Інший варіант — кімната в двокімнатній квартирі для жінки або дівчини, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Це чудова можливість для тих, хто щойно прибув до Києва й шукає прихисток без фінансового навантаження.

Такі ініціативи стають дедалі популярнішими, оскільки багато людей готові підтримати переселенців в реальних побутових умовах. Безкоштовне житло для ВПО в Києві — це шанс почати нове життя у безпечному середовищі без зайвих витрат. Більше інформації можна дізнатися, звернувшись безпосередньо до авторів оголошень у соціальних мережах або чатах для переселенців.

Такі пропозиції допомагають переселенцям адаптуватися в новому місті й знайти тимчасовий дім у складний період.

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