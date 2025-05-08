У Києві розглянули справу чоловіка, який отримав переплату пенсії, тож розповідаємо про цей випадок детальніше.

Передплата пенсії в Києві виникла через несвоєчасне повідомлення Пенсійного фонду про працевлаштування, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Дарницького районного суду міста, Головне управління Пенсійного фонду України в столиці вимагало в чоловіка повернути суму в розмірі 38 120.

Громадянин, що отримував пенсію в Києві за вислугу років, звернувся до ПФУ ще в 2016 році, і його виплата була призначена як непрацюючому пенсіонеру відповідно до закону. Однак, уже через кілька років, з 23 квітня 2020 року, чоловік влаштувався на нову роботу, але не сповістив ПФУ про це вчасно.

У результаті він продовжував отримувати пенсію в Києві, хоча вже працював. Через це виникла переплата в сумі 45 062 гривні за період з 23 квітня по 31 липня 2020 року. У лютому 2020 року, після того, як чоловік повідомив про своє працевлаштування, частину переплати було утримано.

Йдеться про 6 941 гривню, що стосувалася його боргу за період з березня 2019 року по травень того ж року. Проте залишок, що становить 38 120 гривень, громадянин так і не повернув. Судове розслідування з'ясувало, що він намагався виправити ситуацію, подавши заяву до фонду в липні 2020 року.

В ній він просив припинити виплату в зв'язку з тим, що влаштувався на роботу. Однак ПФУ не зупинив її до кінця липня. Дарницький районний суд, розглянувши справу, частково задовольнив позов Пенсійного фонду та зобов'язав чоловіка повернути суму в 24 325 гривень.

Гроші, що надійшли громадянину за липень 2020 року в розмірі 13 794, суд не зобов'язав повертати, оскільки ці гроші надійшли без помилки з боку ПФУ.

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