Грошову допомогу в Києві можна оформити до 11 травня, а заявка доступна до заповнення онлайн.

До 11 травня 2025 року українські підприємці мають можливість отримати грошову допомогу в Києві в межах програми Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine), яку реалізують за фінансової підтримки уряду Німеччини, повідомляє Politeka.

Кінцевий термін подання – 11 травня 2025 року, інформують на сторінці організаторів.

Допомога доступна для підприємців із Білоцерківської, Тетіївської та Гостомельської громад. Мета програми – підтримати український бізнес, створити нові робочі місця, відновити локальне виробництво та забезпечити критично важливими послугами населення.

Податися можуть ті, хто має українську реєстрацію бізнесу щонайменше один рік, є громадянином України та готовий працевлаштовувати людей. Гранти розподіляються так: до 7 000 євро – для мікробізнесу, до 20 000 євро – для малих підприємств.

Заповнити заявку можна онлайн на офіційному сайті МОМ. Грошова допомога в Києві у межах цієї ініціативи може стати поштовхом для розвитку підприємництва в умовах воєнного часу.

Рішення про надання гранту прийматиметься після розгляду поданої заявки та оцінки бізнес-плану. Це чудова можливість для підприємців зміцнити свій бізнес і підтримати громаду в цей непростий для всіх українців час.

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