Денежную помощь в Киеве можно оформить до 11 мая, а заявка доступна к заполнению онлайн.

До 11 мая 2025 года украинские предприниматели могут получить денежную помощь в Киеве в рамках программы Международной организации по миграции (IOM Ukraine), которую реализуют при финансовой поддержке правительства Германии, сообщает Politeka.

Конечный срок подачи – 11 мая 2025, информируют на странице организаторов.

Помощь доступна для предпринимателей из Белоцерковской, Тетиевской и Гостомельской общин. Цель программы – поддержать украинский бизнес, создать новые рабочие места, восстановить локальное производство и обеспечить критически важные услуги населения.

Податься могут те, кто имеет украинскую регистрацию бизнеса не менее одного года, гражданин Украины и готов трудоустраивать людей. Гранты распределяются следующим образом: до 7 000 евро – для микробизнеса, до 20 000 евро – для малых предприятий.

Заполнить заявку можно онлайн на официальном сайте МОМ. Денежная помощь в Киеве в рамках этой инициативы может стать толчком к развитию предпринимательства в условиях военного времени.

Решение о предоставлении гранта будет приниматься после рассмотрения поданной заявки и оценки бизнес-плана. Это отличная возможность для предпринимателей укрепить свой бизнес и поддержать общину в это непростое для всех украинцев время.

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