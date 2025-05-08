В Киеве рассмотрели дело мужчины, получившего переплату пенсии, и рассказываем об этом случае подробнее.

Переплата пенсии в Киеве возникла из-за несвоевременного сообщения Пенсионного фонда о трудоустройстве, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Дарницкого районного суда города, Главное управление Пенсионного фонда Украины в столице требовало у мужчины вернуть сумму в размере 38 120.

Гражданин, получавший пенсию в Киеве за выслугу лет, обратился в ПФУ еще в 2016 году, и его выплата была назначена как неработающему пенсионеру согласно закону. Однако уже через несколько лет, с 23 апреля 2020 года, мужчина устроился на новую работу, но не сообщил ПФУ об этом вовремя.

В результате он продолжал получать пенсию в Киеве, хотя уже работал. Из-за этого возникла переплата в сумме 45 062 гривны за период с 23 апреля по 31 июля 2020 года. В феврале 2020 года, после того, как мужчина сообщил о своем трудоустройстве, часть переплаты была удержана.

Речь идет о 6 941 гривне, что касалось его долга за период с марта 2019 по май того же года. Однако остаток составляет 38 120 гривен, гражданин так и не вернул. Судебное расследование выяснило, что он пытался исправить ситуацию, подав заявление в фонд в июле 2020 года.

В ней он просил прекратить выплату в связи с устроением на работу. Однако ПФУ не остановило ее до конца июля. Дарницкий районный суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил иск Пенсионного фонда и обязал мужчину вернуть сумму в 24 325 гривен.

Деньги, поступившие гражданину за июль 2020 года в размере 13794, суд не обязал возвращать, поскольку эти деньги поступили без ошибки со стороны ПФУ.

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