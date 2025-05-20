В столице появились новые возможности для переселенцев: предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве в частных домовладениях и квартирах, сообщает Politeka.
Особенно активны жители района Жуляны, которые предоставляют комнаты в обмен на незначительную помощь по хозяйству.
Один из вариантов – отдельная комната в доме возле столичного авторынка в Жулянах. Хозяин проживает сам и готов принять порядочную женщину или девушку без вредных привычек.
Еще одно объявление предлагает условия – «три из пяти», что указывает на простоту, но комфорт проживания.
Другой вариант – комната в двухкомнатной квартире для женщины или девушки, имеющая статус внутренне перемещенного лица. Это отличная возможность для тех, кто только что прибыл в Киев и ищет убежища без финансовой нагрузки.
Такие инициативы становятся все более популярными, поскольку многие готовы поддержать переселенцев в реальных бытовых условиях. Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве – это шанс начать новую жизнь в безопасной среде без лишних затрат. Больше информации можно узнать, обратившись к авторам объявлений в социальных сетях или чатах для переселенцев.
Такие предложения помогают переселенцам адаптироваться в новом городе и найти временный дом в сложный период.
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