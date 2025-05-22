Платежки за тепло летом в Киеве вызывают множество вопросов у местных жителей.

Платежки за тепло летом в Киеве продолжают получать некоторые украинцы, у которых действует двухставочный тариф на отопление, сообщает Politeka.

Эта система предусматривает равномерную оплату в течение года, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет в зимний период. Однако на практике она часто вызывает путаницу и даже приводит к необоснованным переплатам.

Эксперт в сфере ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объясняет, что двухставочный тариф, хоть и популярный в Европе, в Украине иногда используется для манипуляций с оплатой. Владельцы счетчиков могут точно измерять потребление тепла зимой, а с двухставочным тарифом счет становится более сложным и менее прозрачным.

Чтобы проверить начисления, нужно анализировать платежи за весь год — задачу, с которой большинство граждан не справляется.

Попенко также рассказал о примере Харькова в 2023 году, когда тысячи жителей получили завышенные платежи за тепло из-за игнорирования норм и использования запутанных схем. Он рекомендует внимательно проверять счета и требовать подробные расчеты от поставщиков.

Сейчас в Украине отсутствует эффективный государственный орган, который защищал бы права потребителей в этой сфере, поэтому следует быть особенно бдительными при оплате.