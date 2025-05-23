У місті продовжують працювати декілька ініціатив, які забезпечують безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі, одяг, засоби гігієни та інші речі першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі та іншу гуманітарну допомогу можна отримати у місті завдяки діяльності низки благодійних організацій, повідомляє Politeka.net.

Важливо знати, куди саме звертатися по підтримку.

У місті продовжують працювати декілька ініціатив, які забезпечують безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі, одяг, засоби гігієни та інші речі першої необхідності для переселенців та людей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Гарячі обіди для переселенців надаються за адресою: вулиця Філософська, 23. Пункт видачі працює з понеділка по п’ятницю з 10:30 до 16:30, у суботу — з 10:30 до 14:00. За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном 097 190 67 30.

Ще один пункт допомоги діє на вулиці Троїцькій, 15. Контактний номер: 067 610 49 69.

Окрім безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі, переселенцям доступні безкоштовні одяг, взуття та гігієнічні засоби. Їх можна отримати:

у Координаційному гуманітарному штабі за адресою проспект Дмитра Яворницького, 36. Телефон для зв’язку: 066 771 58 48;

у "Карітасі Донецьк" у Дніпрі, де надаються продуктові та гігієнічні набори, дитяче харчування та підгузки. Контактні телефони: 098 665 73 88, 095 459 55 20;

у "Карітасі Кривий Ріг", який підтримує переселенців, що прибули з окупованих територій після 24 лютого. Тут можна отримати продуктові та гігієнічні набори, включно з дитячим харчуванням, підгузками та спеціальними засобами для людей похилого віку. Телефон для довідок: 098 892 03 69.

Ці ініціативи покликані допомогти тим, хто найбільше потребує підтримки у складний час.

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